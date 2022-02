Zahl der Delikte geht zurück, Aufklärungsquote steigt

"Im Kreis Minden-Lübbecke kann man sicher leben“, stellte Mathias Schmidt, Abteilungsleiter Polizei bei der Kreisverwaltung, fest. Seine selbstbewusste Aussage stützt sich auf konkrete Angaben, denn 2021 ging im Mühlenkreis die Zahl der erfassten Straftaten zurück, gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote. Die polizeiliche Kriminalstatistik für das abgelaufene Jahr ist am Montag im Mindener Kreishaus vorgestellt worden.

Landrätin Anna Katharina Bölling führte während der Pressekonferenz ins Thema ein. Sie verwies darauf, dass 2021 insgesamt 14.076 Delikte bei der Polizei angezeigt worden sind, genau 100 oder 0,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten stieg um 714 oder 9,3 Prozent auf 8419. Das bedeutet eine Aufklärungsquote von 59,81 Prozent. So hoch lag sie in den vergangenen zehn Jahren noch nie, üblicherweise bewegt sie sich zwischen 50 und 55 Prozent. Grund genug für die Landrätin, allen Polizeibeamtinnen und -beamten ein Lob auszusprechen „für die gute Arbeit auch und gerade in Corona-Zeiten.“