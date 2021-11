Im Sommer soll alles fertig sein

An der Altstadt-Grundschule in Bad Oeynhausen startet der Mensabau

Derzeit wird nach Angaben der Stadtverwaltung das Fundament für den anschließenden Holzbau vorbereitet. Außerdem verlegen die Arbeiter die Grundleitungen.

Ursprünglich sollte der Bau der Mensa viel früher starten, aber auf die erste Ausschreibung hatte sich kein Unternehmen für den Auftrag gemeldet (diese Zeitung berichtete mehrfach). Im Sommer konnte dann schließlich der Auftrag an die heimische Firma Holzbau Reinkensmeier vergeben werden.

Holzrahmenbau

Bei der Mensa für die Altstadt-Grundschule handelt sich um einen Holzrahmenbau mit Lärchenschalung als Fassade und einem extensiven Gründach. Die Kosten liegen nach Angaben der Stadtverwaltung bei knapp einer Million Euro. Als Haustechnik ist eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgesehen. Die Heizungsversorgung erfolgt über Nahwärme vom Schulgebäude aus.

Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten im Sommer kommenden Jahres abgeschlossen sein. Damit können die Schülerinnen und Schüler voraussichtlich ab Beginn des Schuljahres 2022/2023 in der Mensa ihr Essen einnehmen.



Grundschule Dehme

Auch an der Grundschule in Dehme kommen die Arbeiten für einen Multifunktionsraum nach Beschreibung der Stadt gut voran. Dort seien die Fundamente so gut wie fertig. Übernächste Woche soll dort der Holzbau starten. Neben der Grundschule Altstadt und der Grundschule in Dehme entsteht auch in Rehme-Oberbecksen ein Anbau für die Grundschule.

Der Bürgermeister unterstreicht aus seiner Sicht den besonderen Stellenwert der Investitionen: „Gemeinsam mit dem richtungsweisenden Neubau der Grundschule in Eidinghausen investieren wir viel Geld in die Zukunft unserer Schullandschaft. Diese Investitionen kommen unmittelbar den Kindern und Eltern zugute und stärken unsere Stadt auch als familienfreundlichen Standort.“