Immer noch knackig!

Bad Oeynhausen

„Es ist angerichtet“, versprach das sechsköpfige Amateur-Kabarett Mindener Stichlinge zu Beginn seines neuen Programms, das nun – mit mehr als einem Jahr Verzögerung – am Mittwochabend in der Druckerei in Bad Oeynhausen an den Start gehen konnte.

Von Gabriela Peschke