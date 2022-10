Immer vor Ort, wenn's im Mühlenkreis brenzlig wurde

Kreispolizeisprecher Ralf Steinmeyer aus Hüllhorst geht in den Ruhestand

Lübbecke

Gut informiert und bestens vernetzt sein, mit Gespür für Menschen und Worte, das zeichnet Pressesprecher aus, auch und gerade bei der Polizei. Ralf Steinmeyer hat dies in seinen 17 Jahren als Leiter der Polizeipressestelle Minden-Lübbecke in hohem Maß verkörpert. Wenn er jetzt in Pension geht, nimmt er auch viele spannende Erlebnisse aus seinem Berufsalltag mit.

Von Friederike Niemeyer