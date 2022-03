Impfpflicht bereitet wenig Sorge

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit dem 16. März. Mit diesem Datum gehen jedoch noch keine Betretungs- oder Arbeitsverbote für Ungeimpfte einher. Bis zum Monatsende müssen medizinische und pflegerische Einrichtungen Mitarbeiter beim Kreisgesundheitsamt melden, wenn diese keinen Immunisierungsnachweis vorlegen können. Das WESTFALEN-BLATT hat sich zur aktuellen Situation bei vier großen Arbeitgebern in Bad Oeynhausen umgehört.

Mitarbeiter von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen müssen Immunisierungsnachweis vorlegen - Arbeitgeber in Bad Oeynhausen beschreiben Situation

In medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sind Mitarbeiter seit dem 15. März dazu verpflichtet, ihren Immunisierungsnachweis gegen das Corona-Virus nachzuweisen. Wer keinen hat, dessen Daten werden dem Gesundheitsamt gemeldet..

„Jede Impfung zählt“, sagt Elke Ruthenkolk, zuständige Ressortleiterin für Arbeit, Bildung und Gesundheit im Wittekindshof. Ein Großteil der Mitarbeitenden ist bereits vollständig immunisiert. In den Wohnbereichen in Bad Oeynhausen arbeiten mehr als 1300 Menschen. Die Immunisierungsquote liege bei über 98 Prozent. „Der Schutz der Menschen mit Behinderung, die wir unterstützen, steht für uns an oberster Stelle“, betont die Ressortleiterin.