Im Impfzentrum Stemwede wurde 7000 Mal gepiekst

Für Jannik Langer hat sich der Besuch im Stemweder Impfzentrum gleich doppelt gelohnt. Der Rahdener bekam in der kleinen Festhalle in Levern nicht nur die gewünschte Impfung, sondern auch ein Geschenk der Gemeinde Stemwede überreicht.

Er hatte das Glück, die insgesamt 7000. Impfung im Stemweder Impfzentrum zu bekommen und freute sich über die kleine Anerkennung, die ihm Dr. Brigitte Sommer-Hafer im Namen des Impfteams sowie der Gemeinde Stemwede überreichte.

„Es freut mich, dass inzwischen schon so viele Stemwederinnen und Stemweder sowie auch Menschen von außerhalb in der Festhalle geimpft wurden“, erklärt Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat. „Es zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, das ortsnahe Angebot in der Festhalle im November kurzfristig und unbürokratisch auf die Beine zu stellen. Ich kann mich bei allen Beteiligten nur immer wieder bedanken.“

Impfung an drei Tagen in der Woche in der Festhalle

Seit dem 27. November 2021 impft das Team der Praxis Dr. Hafer aus Dielingen nun schon an drei Tagen in der Woche in der Festhalle – ohne vorherige Terminvergabe und so lange, bis alle Wartenden versorgt sind. Gerade an den ersten Impftagen hatte es viel Andrang und zum Teil lange Warteschlangen vor der Festhalle gegeben, so dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie die freiwilligen Kräfte der Stemweder Feuerwehr auch den Verkehr rund um die Festhalle regeln mussten.

„Wir werden auch im März weiterhin in der Festhalle impfen, an den bekannten Tagen und zu den gleichen Uhrzeiten wie im Februar“, blickt Dr. Sommer-Hafer voraus. Diese sind montags und mittwochs von 16.30 Uhr und 18 Uhr und am Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr. Zur Impfung mitzubringen sind lediglich der Impfpass, die Krankenversichertenkarte und der Personalausweis. Außerdem gilt es eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Das Team der Praxis Dr. Hafer weist daraufhin, dass aktuell immer auch ausreichend BioNTech-Impfstoff für alle Altersklassen zur Verfügung steht.