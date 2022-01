Kreis Minden-Lübbecke meldet zwei Tote und 404 neue Infektionen – Anstieg in Schulen und Kitas

Wieder ein neuer Spitzenwert im Kreis Minden-Lübbecke: Stand Donnerstag ist die Inzidenz auf 625,3 gestiegen (plus 62,0). Zudem gibt es zwei weitere Tote im Zusammenhang mit Corona: Es handelt sich um zwei Mindener im Alter von 96 und 82 Jahren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 379.

Außerdem wurden am Donnerstag 404 neue Infektionen gemeldet. Die aktiven Fälle verteilen sich auf Bad Oeynhausen 903 (+54)

Espelkamp 463 (+17)

Hille 256 (+14)

Hüllhorst 188 (+24)

Lübbecke 463 (+17)

Minden 1771 (+98)

Petershagen 261 (+30)

Porta Westfalica 549 (+37)

Preußisch Oldendorf 154 (+4)

Rahden 207 (+9)

Stemwede 114 (+6).

Zudem gibt es Corona-Ausbrüche (ab fünf Infektionen pro Gruppe/Klasse aufwärts) an zwölf Schulen und sechs Kitas im gesamten Kreis mit 717 Fällen. Hinzu kommen 40 Beschäftige in Schulen und Kitas. „Bei den Ausbruchsgeschehen ist das Gesundheitsamt in engerem Kontakt mit den betroffenen Schulen bzw. Kitas. Eine weitere Steigerung der Zahlen ist leider absehbar“, teilt der Kreis mit.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 34 Patienten behandelt, davon acht auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 16 Patienten versorgt, zehn befinden sich auf der Intensivstation.