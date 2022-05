Jahresanfang voller Hoffnungsschimmer

In diesen herausfordernden Zeiten rücken die Familien schwer kranker Kinder im Ronald McDonald Haus noch enger zusammen und die Bedeutung eines Zuhause auf Zeit wird noch stärker spürbar. Davon konnten sich die vielen Paten, Förderer und Unterstützer überzeugen, die am Jahresempfang des Hauses teilnahmen.

Prof. Dr. Jan Gummert (von links, ärztlicher Direktor HDZ), Michael Grosskurth (stellvertretender Landrat Kreis Minden-Lübbecke), Stefanie Kruse (Leiterin Ronald McDonald Haus), Helke Nolte-Ernsting (stellvertretende Bürgermeisterin), Charleen White (Sängerin und Freundin des Hauses), Prof. Dr. Stephan Schubert (Direktor Klinik für angeborene Herzfehler am HDZ) und Ludger Burmann (Schauspieler und Schirmherr des Ronald McDonald Hauses) freuen sich über die Unterstützung für die Einrichtung am Westkorso.

Hausleitung Stefanie Kruse berichtete von zahlreichen Hoffnungsschimmern, die es trotz der schweren Zeit auch 2021 im Haus gab und bedankte sich für die treue Unterstützung, die die Arbeit für Familien mit schwer kranken Kindern ermöglicht.

Viele Förderer

Für die vielen kleinen und großen Lichtblicke bedankte sich Stefanie Kruse mit dem Jahresempfang. 94 Gäste – Unterstützer, Paten, Freunde, Klinikmitarbeiter, Ärzte –, freuten sich auf ein Wiedersehen im Oeynhausen-Saal des GOP. Der Empfang mit traditionellem Spargelessen, das vom Spargelhof Winkelmann, der Fleischerei Dirk Timmerberg und Wein Schmidt (Vlotho) unterstützt wird, konnte nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden.

Hilfe für 200 Familien

„Sie alle sind für die Familien schwer kranker Kinder ein Hoffnungsschimmer, denn Sie schenken mit Ihrem großartigen Engagement große und kleine Hoffnungen – jeden Tag. Denn mit Ihrer Hilfe können jedes Jahr rund 200 Familien im Ronald McDonald Haus ganz nah bei ihrem schwer kranken Kind sein“, sagte Stefanie Kruse.

Schirmherr Ludger Burmann und Sängerin Charleen White, Freundin des Hauses, sorgten für die gute Unterhaltung. Während Charleen White mit ihrem Gesang für Gänsehaut sorgte, bewies Burmann erneut sein schauspielerisches Talent bei seiner Lesung des kulinarischen Märchens „Die Hochzeit des Spargel Asparagus und der Erdbeere Silvia“ und stimmte auf das beliebte Spargelessen ein.

Mit einer emotionalen Diashow mit Impressionen von der Arbeit des Elternhauses eröffnete Stefanie Kruse die Veranstaltung. „Ein weiteres Corona-Jahr mit all seinen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten liegt hinter uns. Aber wir haben auch aus 2021 das Beste gemacht und die Familien in den Ronald McDonald Häusern so gut wie möglich – mit Ihrer Hilfe und dank Ihrer Spenden – unterstützt“, unterstrich sie zu Beginn ihres Jahresrückblicks. Wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen Klinik und Elternhaus sei, zeige die gute Belegung der zwölf Apartments im Elternhaus. Die Auslastung lag 2021 bei 83 Prozent. Der längste Aufenthalt einer Familie in Bad Oeynhausen war 808 Tage – also mehr als zwei Jahre. Insgesamt wurden 187 Familien aufgenommen. Dass sich die Familien willkommen und aufgehoben fühlen, dass sie sich erholen und für einen Moment zurücklehnen und fallen lassen können, bleibe das wichtigste Ziel. Eine Sorge weniger zu haben, dafür Teil einer Gemeinschaft zu sein – diese Nähe helfe der ganzen Familie.

Bäder renoviert

Diese Möglichkeit soll so vielen Familien wie möglich gegeben werden und gleichzeitig sollen die bestehenden Häuser als gemütliche, aber auch moderne Gebäude in Stand gehalten werden. Auch für 2022 seien nötige Modernisierungen geplant. Nach 20 Jahren wurden 2021 im Elternhaus Bad Oeynhausen die Bäder der zwölf Apartments renoviert. Dieses Jahr erfolgt die Planung zur Modernisierung der Apartments, die mit neuen Möbeln ausgestattet werden sollen. Dies soll sukzessive 2023 erfolgen.

„Für 2022 wünschen wir uns, dass wir die Pandemie ein Stück weit hinter uns lassen können, aber auch, dass sich das Weltgeschehen wieder ins Positive wendet. Der Ukraine-Krieg besorgt uns alle, und auch in den Ronald McDonald Häusern wohnen zum Teil Familien aus der Ukraine, deren schwer kranke Kinder in Partnerkliniken behandelt werden müssen“, sagte Kruse. Für diese Patienten gelte genauso wie für alle schwer kranken Kinder: Sie brauchen die Nähe, den Trost und die Kraft von Mama und Papa. Genau dafür sei die McDonald’s Kinderhilfe 1987 angetreten. Insgesamt haben in den vergangenen 35 Jahren in den Elternhäusern rund 135.000 Familien einen Rückzugsort gefunden. Für die Familien schwer kranker Kinder seien die Häuser ein Hoffnungsschimmer in einer anstrengenden und oft lebensverändernden Zeit.

2001 eröffnet

Seit 2001 ist das Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im HDZ behandelt werden. Insgesamt gibt es 22 Ronald McDonald-Häuser. Nähere Informationen gibt es online: www.mcdonalds-kinderhilfe.org/bad-oeynhausen