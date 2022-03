Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause: Abi-Varieté am Immanuel-Kant-Gymnasium in Bad Oeynhausen

Die Zwangspause war an diesem Abend aber kaum spürbar. So wurde an bisherige Traditionen angeknüpft: die Lehrerparodie, der Männer- und Frauentanz und eine Abiband waren auch in diesem Jahr wieder dabei. Ungefähr 280 Besucher freuten sich bei der Premiere über die Rückkehr der Veranstaltung.