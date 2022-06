Jan Kuge ist König in Gehlenbeck

Gehlenbeck

Nach zwei Jahren Pause konnten die Gehlenbecker Schützen am Pfingstwochenende endlich wieder so richtig feiern. Wenn auch das Wetter am Sonntag nicht recht mitspielen wollte – es nieselte immer wieder – zog Vorsitzender Marc Schrewe doch am Schluss ein positives Fazit: „Es ist alles gut gelaufen. Vor allem die Gastvereine waren stark vertreten.“ Gleich drei neue Regenten gab es zu feiern.

Von Stefan Lind und Martin Nobbe