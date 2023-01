Jörg-Michael Schrader: „Ich will eine Versachlichung der Klinik-Debatte“

Er arbeitet im Kreishaus schon seit geraumer Zeit an entscheidender Stelle und kennt die Kennzahlen des Kreises Minden-Lübbecke aus dem Effeff, aber ihn kannten bis vor kurzem nur wenige. Doch das ändert sich gerade, denn Jörg-Michael Schrader will für die CDU neuer Landrat werden.

CDU-Landratskandidat Jörg-Michael Schrader hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten auch in Lübbecke umgeschaut.

„Ich weiß, welche Themen drängen“, sagt Jörg-Michael Schrader selbst über sich. „Werde ich gewählt, kann ich direkt am nächsten Tag loslegen.“ Der 50-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist im siebten Jahr Kämmerer und Dezernent des Kreises Minden-Lübbecke. In dieser Position ist er in beinahe alle Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen, von den Mühlenkreiskliniken bis zur Kampa-Halle. „Deshalb kann ich für Kontinuität an der Spitze des Kreishauses sorgen“, betont Schrader. Denn mit dem Abschied von Kreisdirektorin Cornelia Schöder im März, dem baldigen Ruhestand des Kreisbaudezernenten Lutz Freiberg und des Sozialdezernenten Hansjoerg Deichholz wird demnächst viel Erfahrung sozusagen das Kreishaus verlassen.