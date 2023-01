Jungbauern werben für Berufsstand

Botschafter der hiesigen Landwirtschaft auf der weltweit größten Messe für Ernährung und Landwirtschaft sind Paula Kerlen aus Minden, Timo Gilberg und Hermann Glammeier aus Porta Westfalica, Pascal Lecker aus Lübbecke sowie Dominik Schmedt aus Stemwede-Dielingen.

Insgesamt 15 junge Leute aus Ostwestfalen-Lippe präsentieren die grüne Berufsbranche noch bis Sonntag, 29. Januar, auf der Messe in der Hauptstadt. Nach zweijähriger Corona-Pause ist der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) wieder auf der Grünen Woche in der NRW-Halle zu finden. Die jungen Bäuerinnen und Bauern sind im Bühnenprogramm der NRW-Halle sowie am WLV-Mitmach- und Aktionsstand aktiv.

„Wir wollen den vorwiegend großstädtisch geprägten Besuchern drinnen in der Halle ganz viel Draußen zeigen“, erzählt Timo Gilberg. „Acker, Stall, Hof – wir möchten ein realistisches Bild der heutigen Landwirtschaft geben.“ „Mit Begeisterung und Verantwortung in die Zukunft – für eine nachhaltige Landwirtschaft“ – unter diesem Motto steht die Präsenz der jungen Leute in Berlin. So ist es für Hermann Glammeier wichtig zu vermitteln: „Landwirte denken seit jeher in Generationen. Daher ist für uns Bauern klar: Wir können nur mit und von der Natur leben, wenn wir sie erhalten und schützen.“

Die Akteure aus dem Mühlenkreis freuen sich auf interessante Gespräche. „Egal ob Tierwohl, Klimaschutz oder Biodiversität – unsere Themenpalette ist so vielfältig wie die Landwirtschaft auch“, erläutert Paula Kerlen. „Wir scheuen uns nicht vor kritischen Fragen.“ Doch nicht nur Dialog, Gespräch und Informatives gibt es am Aktionsstand und im Bühnenprogramm, sondern auch Leckeres von daheim – vom westfälischen Schinken bis zu kreativen Milchshakes.

Timo Gilberg, Paula Kerlen, Pascal Lecker und Hermann Glammeier sind auf der Grünen Woche aktiv. Sie freuen sich auf interessante Gespräche: „Egal ob Tierwohl, Klimaschutz oder Biodiversität - unsere Themenpalette ist vielfältig wie die Landwirtschaft auch ist.“ Foto: WLV

Paula Kerlen und Pascal Lecker sind erstmalig in dieser Form in Berlin dabei. Timo Gilberg, Hermann Glammeier und Dominik Schmedt waren schon vor Corona auf der Grünen Woche im Einsatz. „Wir sind auf ganz viel Verständnis, Zuspruch und offene Ohren gestoßen“, erinnert sich Dominik Schmedt. „Uns hat es damals so richtig viel Spaß gemacht, darum sind wir jetzt wieder dabei.“

Für den Einsatz in Berlin – am WLV-Informationsstand, bei ihren Aktionen auf der Bühne und den Medienkontakten – fühlen sich die jungen Akteure gut vorbereitet. Sie wurden im Herbst an einem Wochenende geschult, mit einem straffen Programm aus Argumentations-, Rhetorik- und Medientraining. Rainer Meyer, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Minden-Lübbecke, freut sich über das große Engagement der jungen Leute und ist überzeugt: „Unsere Nachwuchskräfte – unsere Zukunftsbauern – sind die glaubwürdigsten Botschafter unseres Berufsstandes. Sie ackern auf vielen Feldern und sind mit ganz viel Leidenschaft dabei.“