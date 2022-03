Kein Verschnaufen in den Kliniken

Die meisten Patientinnen und Patienten werden auf der Covid-Intensivstation beatmet. Mittlerweile wird versucht, die Beatmung so lange es geht über eine Sauerstoffmaske zu gewährleisten.

„Es befinden sich in den vergangenen Tagen etwa 20 bis 30 Prozent unserer Patientinnen und Patienten aufgrund einer Covid-Erkrankung in den Mühlenkreiskliniken, die übrigen sind wegen anderer Erkrankungen und ohne Covid-Symptome, aber mit einem aktuellen positiven Test stationär“, berichtet Dr. Witte. Fast 100 Patienten der MKK sind derzeit positiv auf das Corona-Virus getestet. Auch diese Patienten müssten selbstverständlich isoliert werden, was für die einzelnen Krankenhäuser des Klinikverbundes einen erheblichen Aufwand bedeutet.