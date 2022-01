38 vermeintliche „Spaziergänge“ der sogenannten Frei- und Querdenker gegen die Corona-Politik seit Anfang Dezember sowie drei Demonstrationen der Corona-Politik-Befürworter in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen am Samstag und Montag haben kreisweit insgesamt etwa 5890 Menschen mobilisiert. „Allein bei den Gegenveranstaltungen haben wir etwa 3150 Teilnehmer gezählt“, sagte Polizeisprecher Ralf Steinmeyer am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Dem Aufruf der Grünen zur Kundgebung vor dem Rathaus I waren am Montag laut Polizei 250 Teilnehmer gefolgt. Es war die erste Gegendemo in Bad Oeynhausen.

Laut Ralf Steinmeyer beschäftigt sich die Kreispolizei Minden-Lübbecke seit dem Nikolaustag mit den vermeintlichen „Spaziergängen“. Einen ersten mit etwa 40 Teilnehmern habe es am 6. Dezember in Bad Oeynhausen gegeben. Weiter gegangen sei es am 9. Dezember mit 120 Teilnehmern in Minden. Seitdem habe es teilweise mehrmals pro Woche solche „Spaziergänge“ an unterschiedlichen Orten im Kreisgebiet gegeben.