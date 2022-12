Keine weiße Weihnachten im Kreis Minden-Lübbecke

Schnee schippen muss in diesem Jahr an Weihnachten im Kreis Minden-Lübbecke niemand.

Der Lübbecker Meteorologe Friedrich Föst erläutert die Gründe. „Die Kaltluft wurde weit nach Skandinavien und Osteuropa verdrängt und sehr milde Meeresluft subtropischen Ursprungs hat das Zepter in die Hand genommen.“ Somit sei es nun auch nicht weiter verwunderlich, warum das dieses Jahr wieder nichts wird mit „Weiße Weihnachten“.

Serie hält seit zwölf Jahren

„Ein weiteres schneefreies Weihnachtsfest reiht sich ein in eine mittlerweile zwölf Jahre andauernde Serie milder und schneefreier Weihnachtstage“, berichtet Föst. Das letzte Mal Schnee über alle drei Weihnachtstage Heilig Abend, 1. und 2. Weihnachtstag gab es Weihnachten 2010. Damals schneite es aber so ergiebig, dass es neue Rekordschneehöhen für Weihnachten gab. „Verbreitet lagen Weihnachten 2010 zwischen 25 und 35 Zentimeter Schnee im Mühlenkreis, im Wiehengebirge wurden über 50 Zentimeter gemessen.“

Und an dieser Stelle räumt Friedrich Föst auch mit dem Mythos auf, dass es früher viel öfter Schnee zum Weihnachtsfest gab. Vergleicht man das international gültige, „alte“ langjährige Klimamittel 1961 bis 1990 mit dem „neuen“ Klimamittel 1991 bis 2020, so gibt es keine signifikante Änderung in Sachen Schnee zu Weihnachten. Als „Weiße Weihnachten“ gelten in dieser Untersuchung jene Weihnachtsfeste, an denen an mindestens zwei der drei Weihnachtstage Schnee lag.

Schnee zu Weihnachten eine Seltenheit

Das Ergebnis an der Wetterstation Rahden: Gab es in der Periode 1961 bis 1990 an sieben Weihnachtsfesten Schnee, so sind es im Zeitraum 1991 bis 2020 immerhin noch sechs weiße Weihnachtsfeste, davon die meisten allerdings in den 1990er Jahren. Aber auch vor 1961 war Schnee zu Weihnachten eine Seltenheit. An der ältesten Wetterstation in Ostwestfalen in Bad Salzuflen (Messbeginn 1935) wurde im Zeitraum 1935 bis 1961 lediglich drei Mal Schnee zu Weihnachten beobachtet. Allerdings gibt es aus den Jahren 1945 bis 1949 keine Messungen.

Der Meteorologe: „Dennoch kann man festhalten, dass es früher nicht öfter Schnee zu Weihnachten gab als heutzutage. Im Gegensatz zu den Schneetagen hat sich bei den Temperaturen zu Weihnachten deutlich mehr getan.“ Habe die durchschnittliche Temperatur an der Wetterstation in Rahden zu den drei Weihnachtstagen im Zeitraum 1961 bis 1990 noch bei 2,3°C gelegen, so ist sie im Zeitraum 1991 bis 2020 auf 3,5°C angestiegen. Auch der gesamte Dezember ist um 1°C wärmer geworden, „so dass die Wahrscheinlichkeit für „Weiße Weihnachten“ langfristig weiter sinken dürfte“.

Von Rekorden weit entfernt

Dieses Jahr werden im Mühlenkreis Höchstwerte um 10°C erwartet, die Nächte bleiben frostfrei. „Von Rekorden sind wir aber weit entfernt. Heilig Abend 1977 wurden satte 16,0°C gemessen, außergewöhnlich mild war es auch am 26. Dezember 2015 mit 14,5°C“, berichtet Friedrich Föst weiter. Eisige Kälte sei dagegen am 24. Dezember 1962 mit -14,3°C eingefallen, mit -14,0°C stehe der 25. Dezember 2010 auch ganz weit oben in der Rubrik „kalte Weihnachten“.

Auch wenn dieses Jahr nach derzeitigem Stand gelegentlich Regenschauer an den Weihnachtstagen durchziehen, die meiste Zeit wird es voraussichtlich trocken bleiben. Föst: „Verregnete Weihnachten mit größeren Niederschlagsmengen gab es insbesondere in den Jahren 1974, 1993 und 1985 bei uns.“