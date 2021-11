"Kind ist in den Brunnen gefallen"

Bad Oeynhausen

Was bedeutet die bei einer Messung der Stadt festgestellte erhöhte Leitfähigkeit des Wassers im Bereich des Kiesabbaus in Babbenhausen, vor allem zur Frage des Heilquellenschutzes? Eine finale Antwort dazu gibt es bislang nicht. Die bürgerliche Interessengemeinschaft (bIG) sieht sich jedenfalls in immer wieder formulierter Kritik am Kiesabbau an dieser Stelle bestätigt.

Von Claus Brand