Kirchen werben mit Salatsamen

In diesen Tagen werden wieder Briefe an alle evangelischen Haushalte in den Gemeinden verteilt. Das Motto der diesjährigen Spendenaktion lautet: „Da haben Sie den Salat – damit die Kirche im Dorf bleibt“. Jedem Brief, der an die Gemeindeglieder gerichtet ist, liegt ein Blatt Papier mit diesem Motto bei. Und in dem Papier steckt etwas ganz Besonderes, nämlich Salatsamen. Man kann also das Papier in die Erde legen und dann bald eigenen Salat ernten.

Papier mit Salatsamen

„Wir wollten in diesem Jahr nach der ganzen Corona-Zeit etwas Frisches und Neues anbieten, und da sind wir auf das besondere Papier mit der Saat gestoßen und waren alle gleich davon begeistert“, so Pfarrer Steffen Bäcker, der mit Britta Mailänder, Barbara Fischer, Christoph Röthemeyer und Hilke Vollert hinter dieser besonderen Aktion steckt. Dazu kam schnell das Motto: „Da haben Sie den Salat – damit die Kirche im Dorf bleibt“. Was hat es damit auf sich?

„Salat wächst, Salat ist grün und frisch, das passt wunderbar zu einer Zeit, in der etwas Neues in den Gemeinden entstehen kann“, sagt Pfarrerin Britta Mailänder.

Dankbar berichten alle davon, dass auch in den vergangenen zwei Jahren, wo vieles stillstand und nicht stattfinden konnte, die Menschen trotzdem zu ihrer Gemeinde standen und Geld gespendet haben. „Das hat uns sehr gefreut und uns Rückhalt gegeben in dieser besonderen Zeit“, berichtet Pfarrerin Barbara Fischer.

Kirchensteuer reicht nicht

Weiterhin brauchen die Gemeinden Unterstützung durch ehrenamtliche Arbeit, aber auch durch Spenden. Die Kirchensteuer allein reicht nicht aus, in einer Zeit, in der für alle die Preise steigen. So wird zum Beispiel das Heizen der verschiedenen Gebäude viel teurer werden. Damit die Kirche auch in Zukunft im Dorf bleiben kann, wird nun wieder in den Gemeinden mit dieser besonderen Aktion geworben.