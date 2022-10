Kirchenleitung aus Indonesien zu Gast im Kirchenkreis Lübbecke

Bei einem Treffen mit dem kreiskirchlichen Partnerschaftsausschuss im Gemeindehaus Bad Holzhausen gab es viel zu erzählen. „Ich bin überglücklich, dass wir hier zusammenkommen können. Es gibt viele Themen, über die wir miteinander sprechen möchten und bei denen wir voneinander lernen können“, sagte Barbara Fischer, stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Lübbecke.

Bereits seit 1976 gibt es die Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis und der Karo-Batak-Kirche auf Sumatra. Zu der indonesischen Kirche gehören heute rund 350.000 Christinnen und Christen. In den vergangenen Jahren litten dort viele Menschen an den Folgen schwerer Vulkanausbrüche und mussten deswegen ihr Zuhause verlassen. Auch die Corona-Pandemie wütete in der Region. Unter anderem starb an Covid-19 der ehemalige GBKP-Kirchenleiter Agustinus Purba, der schon mehrmals zu Gast im Kirchenkreis Lübbecke war.

Erster Besuch seit Beginn der Pandemie

Sein Nachfolger ist Pfarrer Krismas Barus. Seit 2021 ist er in der Karo-Batak-Kirche der Moderator, was die Amtsbezeichnung für die theologische Kirchenleitung ist. GBKP-Generalsekretär ist Pfarrer Yunus Bangun. Beide besuchten jetzt das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie den Kirchenkreis. „Vielen Dank für die Unterstützung aus dem Kirchenkreis Lübbecke für die Menschen bei uns und unsere Kirche. Bitte beten Sie weiterhin für uns“, sagte Krismas Barus.

Zu den derzeit schwierigen Lebensbedingungen vor Ort sind zusätzliche, organisatorische Hürden hinzugekommen. Beispielsweise mussten anderthalb Jahre alle Kirchen wegen der Pandemie geschlossen bleiben. Die Einnahmen der einzelnen Gemeinden gingen stark zurück. Deshalb nahm die Karo-Batak-Kirche einen Kredit von umgerechnet rund 500.000 Euro auf, um die Gehälter der Pastorinnen und Pastoren zahlen zu können. Gleichzeitig unterstützt die GBKP die Menschen vor Ort im alltäglichen Leben und in der Zukunftsplanung.

Stellvertretende Superintendentin Barbara Fischer übergibt als Gastgeschenke Kugelschreiber mitpersönlichen Namengravueren an Moderator Krismas Barus und Generalsekretär Yunus Bangun. Foto: Alexander Kroeger

Krismas Barus berichtete von dem Ziel der Karo-Batak-Kirche, durch nachhaltige Landwirtschaft im Karo-Hochland das Einkommen der Gemeinden zu erhöhen. Dazu gehört auch, dass die Gemeinden lernen, durch Kompostierung selbst Dünger zu produzieren, statt wie bisher Dünger in der Provinzhauptstadt zu kaufen. Seiner Aussage nach seien die Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Waldenserkirche in Italien ein Vorbild für ihn. Sie würden sich für die Gestaltung der Gesellschaft verantwortlich sehen, insbesondere in der Integration von Geflüchteten. So wolle auch die GBKP für das gesellschaftliche Umfeld ihrer Gemeinden Verantwortung übernehmen, erklärte Krismas Barus.

Partnerschaft lebt von persönlichen Kontakten

Pfarrer Steffen Bäcker aus Bad Holzhausen ist Vorsitzender des kreiskirchlichen Partnerschaftsausschusses. „Wir sprechen über weltliche Themen und über geistliche Fragen. Mit dieser Partnerschaft können uns gegenseitig weiterhelfen“, sagte er. Wolfgang Moning aus Schnathorst gehörte vor 46 Jahren zu den ersten Förderern der Partnerschaft und ist noch immer engagiert dabei. „Die Partnerschaft lebt von den persönlichen Kontakten. Trotz der langen Corona-Pause sind wir immer noch herzlich miteinander verbunden“, sagte der Pfarrer im Ruhestand.

Auch Ulrich Hüsemann aus Preußisch Oldendorf war beim Partnerschaftsabend. Insgesamt besuchte er fünfmal Nordsumatra und die Karo-Batak-Kirche. „Es hat sich eine echte Partnerschaft entwickelt, in der Christen weltweit beieinander sind und unterschiedliche Kulturen voneinander profitieren“, so der Jugendpfarrer im Ruhestand. Bevor Moderator Krismas Barus und GBKP-Generalsekretär Pfarrer Yunus Bangun weiterreisten, hatten sie noch ein strammes Programm: Sie besuchten Gottesdienste in Bad Holzhausen und Nettelstedt sowie die Gärten der Sinne in Stemwede-Levern. Außerdem informierten sie sich in Oberbauerschaft beim Verein „MITTeinander in Hüllhorst“ über deren ehrenamtlich geführte Kleiderkammer für Geflüchtete.