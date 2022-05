"Kleines Koblenzer Eck" am Flößerdenkmal?

Es herrscht an diesem Abend Aufbruchstimmung im Jochen-Klepper Haus in Dehme. Beim jüngsten Termin zum Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) für den Ortsteil ging es vor allen Dingen um die Priorisierung und die Fördermöglichkeiten der bisher gesammelten Projekte.

Dorfinnenentwicklung in Bad Oeynhausen: Im Gemeindehaus in Dehme geht es um die Priorisierung von Projekten und Förderansätze

Im Rahmen des DIEK wird ein Beteiligungsverfahren ermöglicht, bei dem Bürger aktiv an der Verbesserung ihrer Dörfer mitwirken können. Aus den vorherigen Veranstaltungen in Dehme sind so 15 Projekte hervorgegangen, die nun nochmal bewertet und priorisiert werden sollten.