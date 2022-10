Klinik-Debatte: In Diepholz bald nur ein Standort für den ganzen Kreis

Das neue Klinikum des Landkreises Diepholz von Wirtschaftshof und Parkhaus aus gesehen. Auf dem Grundstück in Twistringen wird in die Breite gebaut.

„Aus drei mach eins“ ist das Projekt des Klinikverbunds im Landkreis Diepholz überschrieben. Die drei Krankenhäuser in Diepholz, Bassum und Sulingen sollen aufgegeben werden, und dafür wird auf er grünen Wiese in Twistringen-Borwede direkt an der B51 ein Grundstück bebaut und sämtliche Leistungen dort zusammengeführt. Einzige Ausnahme: Das erst 2016 neu in Bassum eröffnete Zentrum für seelische Gesundheit soll dort bleiben.