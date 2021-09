Klinik "im Norden Lübbeckes" befürwortet

Rahden/Lübbecke

Die Mühlenkreiskliniken haben über die Zukunfstpläne für die Häuser in Rahden und Lübbecke informiert. Dabei kristallisiert sich ein zentraler Neubau für Rahden und Stemwede heraus. Dieser ist in dem vom Verwaltungsrat favorisierten Szenario 1 (Neubau je einer zentralen Klinik in Bad Oeynhausen und im Raum Rahden/Lübbecke) vorgesehen.

Von Michael Nichau