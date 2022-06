Krankenhaus-Neubau: Fragen und Antworten zu den Plänen der Mühlenkreiskliniken

Das Johannes-Wesling-Klinikum in Minden ist einer der insgesamt acht Standorte der Mühlenkreiskliniken im Kreisgebiet Minden-Lübbecke.

In einer Übersicht werden viele Fragen rund um den baulichen Zustand der Gebäude, den Förderungsbedingungen und der Finanzierung beantwortet. Das sogenannte FAQ mit Fragen und Antworten wird laufend erweitert. Weitere Fragen können gerne per E-Mail an die Adresse medizinstrategie@muehlenkreiskliniken.de gestellt werden.