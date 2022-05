Kreis Minden-Lübbecke: Klinikneubau an der Gabelhorst?

Espelkamp/Lübbecke

Ein Klinikum in Espelkamp – diese Zukunftsperspektive könnte ein Stückchen näher gerückt sein. Denn nach Informationen dieser Zeitung kommt aus dem Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken (MKK) ein konkreter Vorschlag für den Standort eines Krankenhausneubaus. Und der soll auf Espelkamper Gebiet liegen. Das Gremium hat in der vergangenen Woche in nicht-öffentlicher Sitzung getagt.

Von Felix Quebbemann und Arndt Hoppe