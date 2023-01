Können die Mühlenkreiskliniken ihren Eigenanteil stemmen?

Das Johannes-Wesling-Klinikum Minden hat unter anderem wegen seiner Anbindung an die Universitätsmedizin einen Qualitätsschub für die Mühlenkreiskliniken gebracht, aber auch viel Geld gekostet. Lassen sich zwei weitere Neubauten stemmen?

528 Millionen Euro sollen die beiden neuen Krankenhäuser in Bad Oeynhausen und Espelkamp voraussichtlich kosten, 178 Millionen soll es an Fördermitteln geben, so dass 350 Millionen Euro vor Ort aufzubringen wären. Der Grundsatzbeschluss des Kreistags sieht vor, dass die Mühlenkreiskliniken einen festen Eigenanteil von 70 Millionen Euro leisten. Der Kreis und seine Kommunen hätten somit 280 Millionen Euro zu stemmen, sollte es denn bei diesem Kostenvolumen bleiben.