Kosmetikstudio eröffnet nach Bauphase neu

Endlich ist es soweit. Nach einer langen Bauphase mit vielen Höhen und Tiefen kann das Team vom "Natürlich Schön"-Kosmetikinstitut in die neuen Räumlichkeiten in der Haldemer Straße 56 B umziehen.

Marina Massold und Darja Rhein begrüßen ab Montag, 7. Februar, ihre Kunden im umgebauten Kosmetikstudio in Haldem.

Ab Montag, 7. Februar, begrüßen die beiden Kosmetikerinnen Marina Massold und ihre Partnerin Darja Rhein ihre Kundschaft in dem neu erbauten 200 Quadratmeter großen Studio, das genauestens geplant und dem Namen entsprechend eingerichtet wurde. „Endlich haben wir auch genug Platz für alle unsere Anwendungen in privater Atmosphäre“, sagt Darja Rhein. „Wir haben bei der Raumaufteilung extra darauf geachtet, unser Angebot erweitern zu können“, ergänzt Marina Massold.

Das Angebot des seit 2005 bestehenden Unternehmens ist stetig gewachsen: Alles begann in einem Einraum-Nagelstudio in Espelkamp. Heute ist die Angebotspalette lang: Neben Nagel- und Fußpflege, Haarentfernung und Wimpernlifting, -verlängerung und -verdichtung wird auch Permanent Make Up angeboten.



Neu im Angebot sind allerdings ästhetische Behandlungen wie Plasmalifting, Mesotherapie, Biorevitalisierung, chemische Peelings, Faltenunterspritzung, Lippenlifting, Nasenkorrekturen, Wangenknochenaufbau oder Fadenlifting. „Da haben wir neuerdings eine Kooperation mit einer Ärztin aus Münster, die auf Anfrage bei uns im Kosmetiksalon Termine anbietet“, berichtet Marina Massold erfreut.

Passend zu den neuen Räumlichkeiten und zum erweiterten Angebot hat das Kosmetikinstitut auch ein Makeover in Sachen Logo, Flyer und Homepage erhalten. Das Gesamtpaket hätten die beiden Geschäftspartnerinnen gern bei einer großen Eröffnungsfeier an der neuen Adresse präsentiert. „Leider können wir aber wegen der Coronamaßnahmen nicht so groß wie geplant feiern“, bedauert Darja Rhein. Beide versprechen, dass die große Feier nachgeholt wird sobald die Pandemielage es zulässt.