Lkw kommt in Bad Essen von der Straße ab - Ware in Levern geladen

Stemwede/Bad Essen-Heithöfen

Ein Bergungsunternehmen hat am Donnerstag ein Lastwagen auf der Heithöfener Straße in Bad Essen-Heithöfen bergen müssen. Das schwere Fahrzeug aus dem Kreis Gütersloh war bereits am Tag zuvor im Stemweder Nachbarort verunglückt.