Krankenhaus-Flächen: auch Rahden und Stemwede dabei

Der Kreistag hatte am 1. Februar das Verfahren für die Grundstückssuche inklusive Pflichtenheft und Bewertungsmatrix einstimmig beschlossen. Die Unterlagen sind den in Frage kommenden Städten (Lübbecke und Espelkamp) im Anschluss bekannt gegeben worden. Gestern ist die Frist zur Abgabe der Offerten nun abgelaufen.

Von den angefragten Kommunen Lübbecke und Espelkamp wurden verschiedene Offerten eingereicht. Seitens der Stadt Lübbecke wurden wie berichtet drei Offerten, seitens der Stadt Espelkamp vier Offerten und ein Nebenangebot eingereicht. Das teilt jetzt der Kreis Minden-Lübbecke mit. Auch von den Städten Rahden und Stemwede wurde je eine Offerte abgegeben.

Entscheidung über den Klinikneubau im Lübbecker Land soll am 20. Juni fallen

Die Offerten werden nun zunächst durch die Endera-Krankenhausberatung auf Vollständigkeit geprüft und gegebenenfalls Unterlagen nachgefordert. Anschließend erfolgt eine Bewertung, die der Verwaltungsrat der Mühlenkreiskliniken in seinen Sitzungen im Mai und Juni beraten wird. Ziel ist es, in der Kreistagssitzung am 20. Juni eine Entscheidung über den Klinikstandort im Lübbecker Land zu treffen.

Mit der Beantwortung der Standortfrage bereiten sich der Kreis Minden-Lübbecke und die Mühlenkreisklinken auf den zweiten Schritt im Antragsverfahren beim Bundesstrukturfonds II vor, der die Konkretisierung der bisherigen Planungen vorsieht. Insgesamt soll mit dem Verfahren die stationäre Versorgung im Lübbecker Land langfristig gesichert werden, so die Absicht. Diese Notwendigkeit sei im Rahmen der Erstellung des Entwicklungskonzeptes deutlich geworden.