Minden/Lübbecke

In allen Kommunen des Kreises Minden-Lübbecke steigen die Corona-Fallzahlen weiter. Das Gesundheitsamt hat am Freitag 25.165 aktive Fälle gemeldet, das waren 1011 mehr als am Vortag. Die Inzidenz lag bei 1582,5 (+71,9). Ein 76-jähriger Mann aus Porta Westfalica und 81-Jähriger aus Lübbecke sind verstorben.