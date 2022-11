Kreis Minden-Lübbecke: FDP verzichtet auf eigenen Kandidaten bei Landratswahl

Dies erklärte jetzt der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der FDP, Frank Schäffler, im Anschluss an eine Sitzung des Kreisvorstandes in Lübbecke. „Wir rufen alle Bürger im Mühlenkreis auf, an der Landratswahl teilzunehmen“, so Schäffler.

Krankenhausstruktur im Kreis wichtiges Thema

Eine hohe Wahlbeteiligung trage zur Legitimation des Amtes bei, so Schäffler weiter. „Wir werden für den 15. Januar keine Wahlempfehlung aussprechen, weil wir glauben, dass sich die Bürger selbst ein Bild der Kandidaten machen sollten,“ sagte Schäffler.

Sowohl Jörg Schrader (CDU) als auch Ali Dogan (SPD) seien respektable Kandidaten, betonte Schäffler. Mit den anstehenden Entscheidungen über die Krankenhausstruktur im Kreis, aber auch die Herausforderungen der Kreisfinanzen stünden wichtige Zukunftsfragen auf der Tagesordnung. „Hier müssen sich beide Kandidaten klar positionieren“, erwartet Schäffler.