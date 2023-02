Kreis Minden-Lübbecke: Mehr neue Kfz-Mechatroniker für die Werkstätten

Nicht nur die Zahl der zur Prüfung zugelassenen Auszubildenden war mit 59 höher als zwölf Monate zuvor, es fielen auch weniger durch. So konnten im Handwerksbildungszentrum Minden 55 neue Fachkräfte (und damit 19 mehr als ein Jahr zuvor) ihre Gesellenbriefe und Zeugnisse entgegennehmen – darunter drei junge Frauen. Über vier Tage verteilten sich die praktischen Prüfungen, in denen insgesamt 30 Prüfer tätig waren.

Nico Sand mit herausragenden Leistungen

Am Ende konnten nur vier Auszubildende die an Fachkräfte gestellten Anforderungen nicht erfüllen. Für sie besteht nun die Möglichkeit, in den nächsten Wochen ihre Wissenslücken zu schließen und bei den nächsten Gesellenprüfungen ihre Ausbildung ebenfalls erfolgreich abzuschließen. Für Achim Baasner, Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Lehrlingswart der Innung des Kraftfahrzeug- und Mechanikergewerbes Minden-Lübbecke, wie auch für deren Obermeister Marco Oberländer war es eine Freude, Nico Sand (Schmale GmbH, Lübbecke) für herausragende Prüfungsleistungen mit einer Prämie der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld auszuzeichnen. Wie im Vorjahr hat sich damit wieder ein Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik mit seinen Leistungen hervorgetan.

Die weiteren Gesellenbriefe wurden ausgehändigt an die Kfz-Mechatroniker für Nutzfahrzeugtechnik

Luca-Kilian Bremer (Wiese, Petershagen),

Jan Eßmann (MKB, Minden),

Carl Luis Lehmann (Stadt Minden),

Dario Padberg (Ahnefeld, Minden),

Ivan Alexander Rothhan (Truck Center, Minden),

Jakob Tissen (PreZero, Porta Westfalica),

Lukas Benedikt Wandel (Möller & Boullier, Löhne) sowie

Muhammed Ali Yedekci (Weitkamp, Stemwede).

Ebenso als Fachkräfte ins weitere Berufsleben durchstarten können nunmehr die Kfz-Mechatroniker für Personenkraftwagentechnik