Kreis-Mühlentag gut besucht

Wehe

Gefühlt war das Glas am Kreis-Mühlentag eher halbvoll als halbleer beim Blick über das Weher Mühlengelände, während die gutgestimmten Musikanten der Heimatkapelle Rahden schwungvoll dem Taktstock von Verena Krüger folgten – geschätzte 120 Besucherinnen und Besucher plus Kapelle saßen oder standen ordentlich verteilt an den Tischen.

Von Peter Götz