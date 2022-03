Weiterhin kommen auch im Kreis Minden-Lübbecke viele Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Insgesamt haben sich bisher etwa 2.110 Geflüchtete aus der Ukraine im Kreisgebiet angemeldet.

Nachdem bereits viele Menschen in Eigeninitiative vor Ort angekommen und zum Teil bei Bekannten oder Verwandten untergekommen sind, erhalten die Städte und Gemeinden nun auch Zuweisungen des Landes: Menschen, die zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergekommen sind, werden nach einem festgelegten Schlüssel verteilt. Der Kreis steht mit allen Kommunen im ständigen Kontakt; auch die Landrätin und die Bürgermeister stimmen sich regelmäßig, zumeist in Videokonferenzen, über das Vorgehen ab.

In allen Städten und Gemeinden wird an Lösungen gearbeitet, um schnell zusätzliche Unterbringungskapazitäten für geflüchtete Menschen zu schaffen. Dies gelingt bisher – vor allem auf Grund der großen Hilfsbereitschaft vieler Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen. Private und gewerbliche Anbieter, die auf diesem Weg helfen möchten, können sich auch weiterhin an die entsprechenden Kommunen wenden. Der Kreis hat die Kontaktadressen hier zusammengefasst.

Nutzer der Halle informiert

Gleichwohl kann es zu Situationen kommen, in denen kurzfristig die Zahl von aufzunehmenden Menschen die Unterbringungskapazitäten übersteigt. Der Krisenstab hat entschieden, in diesem Fall die kreiseigene Sporthalle in Bad Oeynhausen am Standort des Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg als vorübergehende Notunterkunft einzurichten. Derzeit ist dies noch nicht erforderlich und der Hallenbetrieb läuft wie gewohnt weiter.

Es wurden jedoch die erforderlichen Vorbereitungen in die Wege geleitet, um den Bezug innerhalb von etwa zwei Tagen zu ermöglichen. Die Halle wird derzeit für den Schul- und Vereinssport genutzt. Der Kreis ist am Donnerstag auf diesen Nutzerkreis zugegangen und hat vorsorglich darüber informiert, dass die Halle möglicherweise zwischenzeitlich umfunktioniert werden muss, um Geflüchteten eine erste Unterkunft zu bieten.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.