Kreiseigener Müllentsorger geht in Kurzarbeit

Die Mengen an Gewerbemüll auf der Pohlschen Heide (hier Manuel Krieter, links, und Thomas Kropp an der Anlage für Gewerbemüll) gehen zurück, die Energiekosten steigen.

KAVG-Geschäftsführer Henning Schreiber sagt: „Wir haben uns die Entwicklung intensiv angeschaut, lange beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir in dieser Krise alle Mitarbeitenden mitnehmen und halten wollen.“ Dennoch spitze sich die Lage momentan von zwei Seiten zu, sodass der Betrieb mit Hauptsitz an der Pohlschen Heide in Hille nicht wie bisher weiterlaufen könne. „Die Stromkosten steigen, gleichzeitig sind unsere Anlagen wegen geringerer Abfallmengen momentan nicht voll ausgelastet. Ab dem 1. Januar 2023 werden deshalb Teile der KAVG in Kurzarbeit gehen. Hierüber haben wir natürlich zuerst die betroffenen Mitarbeitenden informiert.“ Dazu gehören die Abteilungen MBA (Mechanisch biologische Abfallbehandlung), Deponie, Logistik, Waage und Wertstoffhöfe sowie die Verwaltung. Die Arbeitszeit soll um 30 Prozent im Bereich Anlagen und Logistik beziehungsweise 20 Prozent im Bereich der Verwaltung reduziert werden.

Wie lange die Kurzarbeiten gelten werde, hänge von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab, heißt es in der Pressemitteilung der KAVG. „So lang wie nötig und so kurz wie möglich“, fasst es Henning Schreiber zusammen. Dabei geht es vor allem um Abfallmengen und Energiekosten. Einschränkungen für die Bürger oder Anlieferer soll es nicht geben. „Wir werden alles daransetzen, den gewohnten Servicegrad aufrechtzuerhalten“, so Schreiber.

Stetiger Rückgang der Abfallmengen

Die Gewerbeabfälle waren nach Angaben des kreiseigenen Unternehmens bereits coronabedingt seit 2020 deutlich zurückgegangen. Seither gebe es immer wieder Lieferengpässe, auch das Verbraucherverhalten verändere sich entsprechend der Lage. Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine seien die Auswirkungen in vielen Bereichen zunehmend spürbar. „Aufgrund der Gesamtentwicklung sind die Abfallmengen stetig zurückgegangen. Je nach Art des Abfalls liegt die Menge aktuell etwa 20 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres“, teilt die KAVG mit. „Durch den diesjährigen trockenen Sommer gab es außerdem deutlich weniger Bioabfall und Grünschnitt angesichts der abgeschwächten Vegetation. Auch dies bedeutet Umsatzeinbußen.“

Kosten lassen sich kaum weitergeben

Auf der anderen Seite steigen die Energiekosten. Die größte Herausforderung dabei seien die steigenden Stromkosten, heißt es von der KAVG. „Derzeit sind diese um das Fünffache höher als im Vorjahr. Besonders betroffen ist hiervon das Heizkraftwerk im Mindener Hafen, in dem aus Abfällen hochwertiger Prozessdampf für ein benachbartes Chemieunternehmen produziert wird.“ Auch die Kosten für Fremdleistungen sowie die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Ersatzteile würden sich erhöhen. Eine mögliche Weitergabe der gestiegenen Kosten sei nach jetzigem Stand nicht unbedingt absehbar. „Die Mengen stagnieren, einige Anlagen sind nicht ausgelastet. Kurzarbeit ist also auch in dieser Hinsicht eine passende Lösung, um die Kosten zu senken, zusammen mit weiteren Einsparungseffekte im operativen und investiven Bereich.“

„Gemeinsam durch das Nadelöhr“

„Gerade, weil wir wissen, dass diese Maßnahme für unsere Mitarbeitenden eine zusätzliche Härte darstellt in einer ohnehin schon schweren Zeit, ist uns diese Entscheidung wahrlich nicht leichtgefallen“, sagt Henning Schreiber. „Wir werden die KAVG gemeinsam mit allen Mitarbeitenden durch dieses ‚Nadelöhr‘ bekommen, um nach einer Stabilisierung wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen. Schließlich bleibt es auch in Zukunft wichtig, die Abfälle oder besser gesagt Ressourcen aus dem Mühlenkreis zu wertvollen Rohstoffen und/oder Energie zu verwerten.“