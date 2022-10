Kreisjugendblasorchester startet mit neuer Projektphase

Abschlusskonzert in der Aula des Rahdener Gymnasiums

Das Kreisjugendblasorchester startet in eine neue Probephase.

Teilnehmen können Musikerinnen und Musiker aus Ensembles, die Instrumente eines Symphonischen Blasorchesters spielen. Dazu zählen auch jene aus den Posaunenschören und den Feuerwehrmusikzügen. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht, wichtig sind nur Freude und Spaß am Musizieren.

Noten gibt es bei der Anspielprobe

Gestartet wird am Sonntag, 20. November, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Probenraum des Blasorchesters Rothenuffeln im Kulturzentrum, Schulstraße 20 in Hille-Rothenuffeln. Zu dieser Anspielprobe werden die Noten verteilt und die Musikstücke mit allen Teilnehmenden durchgespielt.

Die eigentliche Projektphase mit einem Abschlusskonzert findet dann Anfang 2023 statt. Von Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Januar, üben die Musikerinnen und Musiker ein letztes Mal gemeinsam und geben am Sonntag, 8. Januar, in der Aula des Gymnasiums Rahden ihr Abschlusskonzert.

Das Fortbildungsprojekt bietet der Bläserjugend interessante Möglichkeiten, neue Musikstücke und Jugendliche aus anderen Ensembles des Kreises kennenzulernen. Das Kreisjugendblasorchester wird gefördert vom Kreis Minden-Lübbecke, der Sparkasse Minden-Lübbecke und dem Kreismusikverband Minden-Lübbecke. Das Projekt ist bewusst darauf ausgelegt, die heimische Orchesterarbeit zu unterstützen und die dort geleistete Ausbildungsarbeit zu ergänzen. Um die Jahresarbeit der heimischen Orchester nicht zu stören, findet die Projektphase daher auch in der zumeist termin- und konzertarmen Wintersaison statt.

Neue Erfahrungen sammeln

Wer das gewohnte Umfeld des eigenen Heimatorchesters verlässt und mit neuen Dirigentinnen und Dirigenten und unbekannten Mitgliedern anderer Musikgruppen in einem neu zusammengestellten Projektorchester arbeitet, kann völlig neue Erfahrungen sammeln, sich instrumental weiterentwickeln und darüber hinaus neue Freundschaften schließen. Neben dem Lernen, stehen beim Kreisjugendblasorchester auch Spielfreude und Spaß an oberster Stelle.

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich bis zum 13. November online anmelden über die Homepage des im Volksmusikerbund organisierten Kreisverbandes unter www.vbm-minden-luebbecke.de. Dort werden auch die detaillierten Probentermine des Kreisjugendblasorchesters bekannt gegeben. Fragen zur Anmeldung und zum Ablauf beantwortet gerne die Kreisfachleiterin Blasmusik, Annalena Hansch, unter der Mobilnummer 0175 662284 oder per E-Mail: [email protected].