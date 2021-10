Kundenberatung in Oppenwehe: Matthias Spreen hat sich selbstständig gemacht – Küchenstudio in Rahden geplant

Stemwede/Rahden

In die Räume des ehemaligen Sanitärgeschäfts Steinkamp an der Straße Zur Bockwindmühle 38 in Stemwede ist wieder Leben eingezogen.

Von Dieter Wehbrink