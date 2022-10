Kulturbörse in der Lübbecker Stadthalle

Die Kreise Minden-Lübbecke und Herford laden zu ihrer mittlerweile vierten Kulturbörse ein. Sie geht am Mittwoch, 26. Oktober, von 16 bis 18.30 Uhr über die Bühne. Schauplatz ist diesmal die Stadthalle in Lübbecke.

Pia aus Vlotho, einer der Preisträgerinnen der diesjährigen Staffel des City-Talent-Wettbewerbs, tritt bei der Kulturbörse in der Stadthalle Lübbecke auf.

Im Rahmen der Kulturbörse können sich Kunst- und Kulturaktive, Kulturorganisationen und -verwaltungen sowie Kulturinteressierte austauschen und kennenlernen.

Unter dem Motto „Wir lassen uns nicht ausbremsen – Kooperationen in der Kulturregion“ stellen kulturell aktive Menschen und Vereine aus beiden Kreisen ihre aktuellen Projekte vor. Mit dabei sind die Vereine Jugend, Freizeit und Kultur aus Stemwede und „Löhne umsteigen – Der Bahnhof“ aus Herford, das Landesmodell- und Gemeinschaftsprojekt beider Kreise „Handwerk trifft Kultur“, kommunale Kooperationen in der Stadt Lübbecke und der Gemeinde Hiddenhausen sowie das Projekt „OWL Live“.

An Thementischen können Fragen zu diesen und weiteren Projekten vertieft werden. Ein Begegnungscafé lädt die Besucher zu lockeren Gesprächen ein.

Cornelia Schöder, Kreisdirektorin im Mühlenkreis, und Jürgen Müller, Landrat im Kreis Herford, sowie Frank Haberbosch, Bürgermeister der Stadt Lübbecke, begrüßen die Teilnehmer und berichten in einem Kurzinterview von Neuigkeiten in den Kreisen.

Ein Tagesordnungspunkt am Nachmittag beschäftigt sich beispielsweise mit dem Thema „Kulturmanagerin für Netzwerkpflege“. Referentin ist Linda Kowsky von der Stadt Lübbecke. Dagmar Selle übernimmt die Moderation der gesamten Veranstaltung.

Das musikalische Programm gestalten drei junge Preisträgerinnen der diesjährigen Staffel des City-Talent-Wettbewerbs mit ihrem Organisator Costa Makrogiannis. Lilith aus Minden, Pia aus Vlotho und Nina aus Rödinghausen überzeugten die Jury durch ihre sehr unterschiedlichen Stimmen, die als facettenreich, gefühlvoll bis hin zu kraftvoll und energiegeladen beschrieben wurden.

Der Eintritt ist frei. Für die Planungen sind Anmeldungen bis zum 21. Oktober willkommen und per Email möglich an [email protected] oder an [email protected].

Die Kulturbörse ist aus der gemeinsamen Kulturplanung der Kreise Minden-Lübbecke und Herford hervorgegangen. Sie findet jährlich statt, zuletzt im Oktober 2021 im Gütberbahnhof in Herford.