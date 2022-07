Kulturring Stemwede serviert Songs, Kabarett und Grünkohl

Bühne frei für das Herbstprogramm des Stemweder Kulturrings: In der Wehdemer Begegnungsstätte treten in den kommenden Monaten verschiedene Musiker und Kabarettisten auf.

Den Anfang macht am Samstag, 24. September, das Quintett „Easy Cover ... like no other“. Die Band aus Münster spielt – wie der Name schon vermuten lässt – Hits und Klassiker aus Rock und Pop. „Vollblutsängerin Martje Sal bereichert das breitgefächerte Bühnenprogramm durch ihre fetzigen Welthit-Interpretationen“, schreiben die Veranstalter. Das Repertoire umfasst sowohl Songs von Sängerinnen wie Tina Turner, Dusty Springfield, Gloria Gaynor und Amy Macdonald als auch Hits der Beatles, von Santana, den Rolling Stones und Clearwater Revival.