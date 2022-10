Kunstwerke aus Keramik und Papier

In der neuen Ausstellung des Kunstvereins Lübbecke, die an diesem Sonntag, 23. Oktober, um 11.30 Uhr eröffnet wird, zeigen fünf Frauen vom Verein für aktuelle Kunst im Kreis Minden-Lübbecke ihre Arbeiten. Es sind Friedgund Lapp, Isolde Merker, Gudrun Wentz, Ursula Gebert und Inge Therese Dietrich.

Ausstellung „Figuti 403“ im Speicher am Burgmannshof in Lübbecke

Aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen und dem Alter der Künstlerinnen ergab sich der rätselhafte Titel „Figuti 403“ für diese Ausstellung im Speicher am Burgmannshof am Marktplatz in Lübbecke. Zu sehen sind keramische Arbeiten von zwei Künstlerinnen, Papierarbeiten und unterschiedliche Bildtechniken der anderen drei Künstlerinnen.

Inge Dietrich ist in Lübbecke nicht unbekannt. Gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Günther hat sie schon im Speicher ausgestellt. „Ihre Arbeiten sind gegenständlich, in differenzierter und reduzierter plastischer Form. Menschen, eher Typen, werden leicht ironisch in Szene gesetzt“, schreibt der Lübbecker Kunstverein.

Unterv dem Titel "Figuti 403" zeigen fünf heimische Künstlerinnen ihre Werke, hier ein Objekt von Gudrun Wentz. Foto:

Gudrun Wentz arbeitet mit Ton, Gips und Beton und stellt Portraitbüsten, Köpfe, Körperabformungen, Kleinplastiken und Gartenskulpturen her. Schon immer war handwerklich-künstlersches Gestalten ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Die Ausbildung und Arbeit als Maskenbildnerin ab 1973 am Theater Regensburg brachte sie zum professionellen bildnerischen Gestalten mit Gips und Ton.

„Isolde Merker ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen den Keramikerinnen und den anderen Künstlerinnen“, sagen die Veranstalter. Ihre künstlerischen Schwerpunkte liegen – wie schon angedeutet – im Bereich Keramik-, Papier- und Objektgestaltung und in der Kalligraphie. Ihre Arbeiten in dieser Ausstellung sind mit eingefärbter Pulpe direkt auf dem Schöpfrahmen durch Verschieben und Überlagerungen der Faserschichten entstanden.

Unter dem Titel "Figuti 403" zeigen fünf heimische Künstlerinnen ihre Werke, darunter auch Werke auf und aus Papier von Isolde Merker. Foto:

Ursula Gebert arbeitet mit unterschiedlichen Techniken und diversen Materialien, aus denen sie Bilder und Objekte gestaltet. Seit einigen Jahren beschäftigt sie sich mit Papier und Wachs und stellt beispielsweise Wachsgüsse auf Papier oder Leinwand in Verbindung mit zum Teil genähten Collagen her.

Die fünfte Künstlerin in dieser Ausstellung ist Friedgund Lapp. Nach langjähriger Auslandstätigkeit in ihrem Beruf und der Ausbildung von Erzieherinnen in Jamaika, Botswana, Sri Lanka und Saudi Arabien kehrte sie 1990 nach Deutschland zurück. Seitdem war sie in vielen Gruppen- und Einzelausstellungen präsent. Sie wohnt und arbeitet in Lübbecke. Für ihre Arbeiten nutzt sie Werbematerial, das gerissen und geschnitten in einem neuen Kontext zusammengenäht wird. „Die Werbung wird vom Konsumreiz, den sie auslösen soll, vom schönen Schein, vom gesellschaftlichen und sozialen Druck und vom must have befreit“, schreibt der Kunstverein. „Zerlegt wird ihre Botschaft im neuen Zusammenhang unleserlich gemacht. Es entstehen Materialbilder, die neu komponiert sind.“

Geöffnet ist die Ausstellung vom 23. Oktober bis 20. November jeweils samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 16 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 0151/7488955. Bei der Eröffnung werden die Besucher von Anke Steinhauer, Vorsitzende des Kunstvereins, und Bürgermeister Frank Haberbosch begrüßt. Im Anschluss gibt Anke Steinhauer eine Einführung in die Arbeiten.