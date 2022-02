Ladepark an der Bültestraße

Unternehmer Oliver Wessel möchte an der Bültestraße in Bad Oeynhausen einen Ladepark errichten. Planungsrechtlich ist dafür jetzt ein weiterer Schritt vollzogen. Hier zeigt er einen mobilen DC Fast Charger, der von seinem Unternehmen entwickelt worden ist. Mit dem Gerät kann ein Elektroauto in wesentlich kürzerer Zeit aufgeladen werden.

Foto: Frank Dominik Lemke/Archiv