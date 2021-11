„Lage ist viel unberechenbarer“

Noch zwei gleichzeitige Corona-Ausbrüche in Altenheimen und es wird brenzlig auf den Corona-Stationen im Wesling-Klinikum. Dieses Bild zeichnete am Dienstag MKK-Pflegedirektor Bernd Mühlenbruch, selbst Intensivpfleger.

Bei etwa 25 Intensivpatienten zog er die Belastungsgrenze, aber der über Verlegungen in andere Teile Deutschlands nachgedacht werden müsse. Zwar sei die derzeitige Zahl von zwölf Intensivpatienten noch rechte weit vom Höchststande 26 Ende 2020 entfernt (Mühlenbruch: „Da hat es sozusagen geknackt, aber es war möglich.“), aber jetzt sei die Lage viel unberechenbarer als in den früheren Wellen, als von der Inzidenz auf folgende Einweisungen hochgerechnet werden konnte. „Heute morgen um 8 Uhr hatten wir neun Intensivpatienten, jetzt am Mittag sind es zwölf“, machte Mühlenbruch deutlich. Auch auf der Covid-Normalstation habe es jüngst an einem Wochenende einen Sprung von 22 auf 36 Patienten gegeben. „Das ist kaum planbar für das Personal“, sagte Mühlenbruch.