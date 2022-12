Land fördert das Frauenhaus in Minden

Kreis Minden-Lübbecke

Die Landesregierung baut den Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern aus: Das Frauenhaus in Minden kann in die Landesförderung aufgenommen werden und erhält so Planungssicherheit für seine wichtige Arbeit. Darauf weist NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul hin. Geld fließt ebenfalls in die Einrichtungen in Recklinghausen, Datteln, Münster und Salzkotten. Die Zahl der landesgeförderten Frauenhäuser steigt damit von 64 auf 69.