Ali Dogan: „Zwei neue Krankenhäuser nicht umsetzbar“

Landratswahl in Minden-Lübbecke 2023: Kandidat der SPD

Lübbecke

Er hat sich extra für den Wahlkampf Urlaub genommen und hängt sich so richtig rein. Wer dem SPD-Landratskandidaten Ali Dogan in diesen Tagen begegnet, merkt sofort: „Der will es unbedingt werden.“

Von Friederike Niemeyer