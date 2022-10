Landratswahl im Kreis Minden-Lübbecke: Ali Dogan tritt für die SPD an

Ali Dogan soll Landratskandidat für die SPD im Kreis Minden-Lübbecke werden. Das hat der Kreisvorstand der Partei am Sonntag bekannt gegeben.

Die Findungskommission hatte mit drei Bewerbern „strukturierte Auswahlgespräche“ geführt und dem Kreisvorstand dann Ali Dogan als Kandidaten vorgeschlagen. Der Kreisvorstand hat am Samstag satzungsgemäß den Personalvorschlag beschlossen, der dann der Kreiswahlkreiskonferenz am 20. Oktober vorgeschlagen wird. Der SPD-Kreisvorsitzende Michael Buhre wies am Sonntag darauf hin, dass die Wahl „einstimmig und ohne Enthaltung“ auf Ali Dogan gefallen sei.