Kreis Minden-Lübbecke

Jörg Schrader soll als Kandidat der CDU in die anstehende Landratswahl im Kreis Minden-Lübbecke gehen. Das gab die Partei am Dienstagvormittag im Rahmen eines Pressegesprächs in Minden bekannt.

Von Friederike Niemeyer und Stefan Lind