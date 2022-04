IHK vergibt zehn Zuschauer-Plätze für Podiumsdiskussion in Lübbecke am 6. Mai

Bei der IHK gehen immer wieder Anfragen bezüglich einer Teilnahme ein. Die Einladungen wurden jedoch ausschließlich an Mitgliedsunternehmen und an einen festen Personenkreis verschickt. Dem offenbar darüber hinaus bestehenden Interesse aus der Bürgerschaft kommt die IHK durch Vergabe von zehn zusätzlichen Plätzen nach. Interessierte können sich bis Montag, 2. Mai, 16 Uhr per E-Mail an zweigstelle.minden@ostwestfalen.ihk.de mit Angabe ihrer Kontaktdaten (Vor- und Zuname und E-Mail) und Nennung des Stichwortes „IHK-Wahlpodium“ melden. Die ersten zehn Personen erhalten anschließend bis Dienstag, 3. Mai, per E-Mail einen QR-Code, mit dem sie sich dann offiziell anmelden können.

Die IHK-Podiumsdiskussion findet am Freitag, 6. Mai 2022, von 17 bis etwa 19.30 Uhr in „Barre’s Brauwelt“ in Lübbecke statt. Ihre Teilnahme an der Veranstaltung haben alle vom Kreiswahlausschuss zugelassenen Direkt-Kandidierenden zugesagt: Daniela Beihl (FDP), Karsten Ebert (die Basis), Matthias Groh (AfD), Dietrich Janzen (Bündnis C), Martin Klee (Freie Wähler), Benjamin Rauer (Grüne), Andreas Schröder (SPD) und Bianca Winkelmann (CDU).

Zum Wahlkreis 88 gehören bei der Landtagswahl NRW 2022 alle Städte und Gemeinden des Kreises Minden-Lübbecke außer Bad Oeynhausen, Minden und Porta Westfalica. Die Kandidierenden stellen sich den Fragen eines Moderationsteams. Dabei geht es vornehmlich um Wirtschaftsthemen, aber auch um das Kennenlernen. Es bietet sich Gelegenheit, auch selber aus dem Publikum heraus Fragen zu stellen. Einlass wird nur vorher zugelassenen Personen gewährt.

Vor Betreten des Veranstaltungsgebäudes wird geprüft, ob die als Zutrittsvoraussetzung am Veranstaltungstag und am Veranstaltungsort geltenden Corona-Schutzbestimmungen eingehalten werden. Die Medien sind hinzugeladen. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung ist das Einverständnis zur Erstellung und Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen, die auch Teilnehmende zeigen können, verbunden.