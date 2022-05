Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 89 Minden-Lübbecke II

Der Wahlkreis 89 Minden-Lübbecke II umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 Minden, Porta Westfalica und von der Stadt Bad Oeynhausen die Stadtteile Bad Oeynhausen, Lohe und Rehme. Hier gibt es am Wahlabend die Ergebnisse. Und bis dahin: Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica (Archivbild) liegt im Landtagswahlkreis 89.

Am 15. Mai 2022 stimmen auch im Kreis Minden-Lübbecke die Menschen ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Der Wahlkreis 89 ist einer, der für die Landtagswahl 2022 neu zugeschnitten wurde. So sind am 15. Mai etwa 37.000 Stimmberechtigte in Bad Oeynhausen zum Wählen aufgerufen. Doch zur Wahl stehen im Norden der Stadt andere Kandidaten als im Süden.

Grund ist die Aufteilung Bad Oeynhausens in den nördlichen Wahlkreis 91 (Herford II-Minden-Lübbecke III) und den südlichen Wahlkreis 89 (Minden-Lübbecke II). Die Grenze zwischen den beiden Wahlkreisen bildet in Bad Oeynhausen die Werre.

Wer sind die Kandidaten im Wahlkreis 89?

CDU: Jonas Horstmann

SPD: Christina Weng

FDP: Matthias König

AfD: Thomas Röckemann

Grüne: Jana Sasse

Freie Wähler: Michael Müller

Die Basis: Werner Birtsch

Jonas Horstmann bei seiner Wahl zum Landtagskandidaten der CDU. Foto: CDU

CDU-Kandidat Jonas Horstmann geht das erste Mal ins Rennen um einen Platz im NRW-Parlament. Der 26-Jährige aus Porta Westfalica-Neesen war einer von drei Kandidaten bei der parteiinternen Aufstellungsversammlung im Mindener Kaisersaal. Seine Vorgängerin Kirstin Korte hatte auf eigenen Wunsch auf eine Kandidatur verzichtet. Jonas Horstmann arbeitet als kaufmännischer Angestellter.

Christina Weng ist Landtagsabgeordnete der SPD (Archivbild). Foto: Oliver Schwabe

Für die SPD tritt erneut die Mindenerin Christina Weng (61) an. Sie arbeitete vor ihrem Landtagsmandat (2017 direkt gewählt) lange am Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. 17 Jahre war die Fachkrankenschwester nach ihrem Studium der Gesundheitswissenschaften dort als Personalratsvorsitzende tätig.

Bei der Landtagswahl NRW 2022 ist Matthias König der Kandidat der FDP im Wahlkreis 89. Foto: PM

Matthias König (48), habilitierter Informatiker aus Minden, tritt für die FDP an. Er lehrt an der Fachhochschule Minden und ist seit der Kommunalwahl 2020 Mitglied des Kreistages. 1992 sei er schon Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen gewesen, bevor er dann zum Studium den Mühlenkreis verlassen habe, erzählt König, der verheiratet ist und zwei Kinder (4 und 7 Jahre) hat.

Jana Sasse aus Porta Westfalica kandidiert für die Grünen. Foto:

Jana Sasse, angehende Lehrerin aus Porta Westfalica, kandidiert für die Grünen. Sie ist in Minden geboren und hat ihre Schulzeit in Porta Westfalica verbracht. 2013 ist sie den Portaner Grünen beigetreten. Für die 27-Jährige stehen vor allem der Naturschutz, aber auch die Bildungspolitik im Fokus.

Außerdem treten an: für die AfD Thomas Röckemann, für die Freien Wähler Michael Müller und für die Basis Werner Birtsch. Die Linkspartei hat in diesem Wahlkreis keinen Kandidaten aufgestellt.

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017?

Christina Weng (SPD) hat 2017 auf Anhieb mit 42,7 Prozent der Stimmen den Wahlkreis 89 Minden-Lübbecke II gewonnen. Kirstin Korte kam für die CDU auf 32,7 Prozent, Nikolaus Netzel (FDP) auf 7,2 Prozent, Thomas Röckemann (AfD) auf 6,0 Prozent, Bettina Fugh (Grüne) auf 5,5 Prozent und Nadja Bühren (Linke) auf 4,5 Prozent. Ihre Stimmen gaben 53.905 Wahlberechtigte (60,1 Prozent) ab.

Neben Christina Weng schafften es auch Kirstin Korte (CDU) und Thomas Röckemann (AfD) über die Zweitstimmen ihrer Partei und die Landesliste in den Landtag.