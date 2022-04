Die Leiche des nach einem Kanu-Unfall vermissten 36-Jährigen ist am Mittwoch in Petershagen in der Schleuse geborgen worden. Der Unfall hatte sich vor zwölf Tagen ereignet.

Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war mit seinem 32-jährigen Bruder am 16. April mit zwei Kanus unterwegs gewesen. An der Weserschleuse sei das Gefährt des 36-Jährigen gekentert. Er wurde laut Polizei durch die Strudelbildung in der Schleuse unter Wasser gezogen.

Suchmaßnahmen mit Tauchern, einem Hubschrauber und der Feuerwehr samt Drohnen blieben bis Mittwoch erfolglos. Der Bruder des Verunglückten blieb unverletzt. Die beiden waren in zwei Kanus unterwegs. Der36-Jährige wohnte in Lage, der Bruder (32) in Herford.

In Petershagen kürzt ein 1948 gebauter Kanal eine Weserschleife ab. Die Schleuse ist Bestandteil des Kanals. Parallel zur Schleuse gibt es für Kanus und Kajaks eine Bootsrutsche.