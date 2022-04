„Liebe kann weite Kreise ziehen“

Gottesdienst: Birgit Breder übergibt die Leitung der Kita Arche in Oberbauerschaft an Claudia Radtke

Birgit Breder (rechts) hat nach 30 Jahren die Leitung der Kindertageseinrichtung Arche in Oberbauerschaft an Claudia Radtke (links) abgegeben. Den Gottesdienst hatte Pfarrerin Kristina Laabs zusammen mit dem Arche-Team vorbereitet.

Das Team der Arche hatte zusammen mit Pfarrerin Kristina Laabs einen abwechslungsreichen Gottesdienst vorbereitet, in dem zum Ausdruck kam, was beiden Frauen ein Herzensanliegen ist: die Kinder. So feierten die Jungen und Mädchen den Gottesdienst mit, beteten einen Psalm mit Bewegungen und hatten zum Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ ein Video vorbereitet. Darin stellten die Kinder sich zu einem Herz auf und transportierten die Liebe mit einer Weltkugel in die ganze Welt.