Lieblingsflieger der Kinder ist zurück

Jahrzehnte altes Spielgerät am Museumshof in Rahden von Fachbetrieb Hilker liebevoll saniert

Rahden

Kaum ein Flugzeug stößt in Rahden auf größeres Interesse als das inzwischen mehr als 55 Jahre alte Spielgerät auf dem Spielplatz am Museumshof in Rahden-Kleinendorf. Mehrere Generationen haben sich in diesen Jahrzehnten auf dem großen Klettergerät ausgetobt.

Von Claus-Dieter Brüning