Lob für großen Teamgeist

Es ist eine Tradition. Am Heiligabend besucht der Bürgermeister vormittags die Feuer- und Rettungswache an der Königstraße, die Polizeiwache an der Blücherstraße und das Krankenhaus an der Wielandstraße, um sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit und auch ihren Dienst während der Weihnachtsfeiertage zu bedanken.

So stattete Lars Bökenkröger den drei Einrichtungen auch in diesem Jahr einen Besuch ab. Mit dabei hatte er jeweils eine kleines Dankeschön für die dort Beschäftigten.

Trotz der Einschränkungen und Erschwernisse durch die Corona-Pandemie war die Stimmung unter den Beteiligten gut. Dankbar nahmen sie Schoko-Lebkuchen, Pralinen, Schokolade und Kaffee vom Bürgermeister entgegen. „Corona beeinflusst nun auch das zweite Weihnachten in Folge. Noch ist kein Ende in Sicht. Dank des Einsatzes aller Einsatzkräfte, die nah am Menschen arbeiten, können alle Bürgerinnen und Bürger Bad Oeynhausens im Notfall versorgt werden“, sagte der Bürgermeister.